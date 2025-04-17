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19:02, 17 апреля 2025Путешествия

Собака покусала пассажира на борту самолета и сорвала рейс

KRDO: Служебная собака покусала пассажира на рейсе American Airlines
Алина Черненко

Фото: Marco Bello / Reuters

Служебная собака покусала пассажира на борту самолета и сорвала рейс авиакомпании American Airlines. Об этом сообщает портал KRDO.

Инцидент произошел во вторник, 15 апреля, на борту лайнера, летевшего из Прово, штат Юта, в Даллас, штат Техас, США. Пилотам пришлось изменить маршрут и совершить аварийную посадку в городе Колорадо-Спрингс.

После посадки пострадавшего от укуса животного доставили в местную больницу. Насколько серьезной была травма и где сейчас находится пациент, не уточняется. Полиция Колорадо-Спрингс и ФБР заявили, что не будут расследовать произошедшее.

Ранее пассажир другого рейса взял в самолет 50-килограммовую собаку для «эмоциональной поддержки» и был раскритикован в сети. Интернет-пользователи отметили, что такой питомец больше проблем создаст, чем решит.

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