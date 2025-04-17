Собаки со всей России поучаствовали в соревнованиях за звание лучшей ищейки

В Волгоградской области прошли соревнования для собак за звание лучшей ищейки

Собаки из разных регионов России поучаствовали в соревнованиях за звание лучшей ищейки. Об этом пишет «Российская газета».

Четвероногие из Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга, Краснодара, Сочи, Саратова, Самары и Рязани прошли состязание в Волжском Волгоградской области. Животные должны были учуять апельсин, корицу и гвоздику.

Организаторы в ряд выставляли 15 банок с различными продуктами, из которых собаки искали упомянутые ароматные предметы. Так, псы на время обнюхивали все емкости, после чего возвращался к нужной и смотрел на хозяина.

Кроме того, животным также предстояло найти нужное вещество в столе, стуле, под плинтусом, в автомобильном колесе и других неожиданных местах.

«Это открытый вид спорта, которым могут заниматься любые собаки — и породистые, и беспородные. Даже пес без ноги, слепой или глухой. Ноузворк помогает сплотить хозяина и питомца. Сначала собака учится распознавать запах, потом я делаю закладки в разных местах. Чаще всего прячу корицу, и собака ищет ее в разных локациях: в транспорте, на улице, в помещении или внутри предметов», — рассказала хозяйка корги Ольга Федорова.

Ранее в апреле в российском регионе спасли с островка на реке собаку со щенком. Очевидцы заметили попавших в беду животных в Белорецке.