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11:48, 17 апреля 2025Наука и техника

Создан уникальный метод лечения рака простаты

Medical Xpress: Технология Vanquish уничтожает опухоли простаты водяным паром
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Американская компания Francis Medical разработала устройство, которое уничтожает опухоли простаты с помощью перегретого водяного пара. Метод уже признан потенциальным прорывом в медицине: в 2023 году технология получила статус Breakthrough Device от FDA — маркировку, ускоряющую рассмотрение инновационных решений для лечения опасных заболеваний. Об этом сообщает Medical Xpress.

Технология под названием Vanquish использует минимально инвазивный подход: врач вводит тонкое устройство через уретру, направляет иглу в пораженную область и выпускает пар температурой около 100 °C. Всего за 10 секунд он убивает раковые клетки, практически не повреждая здоровые ткани. Процедура сопровождается визуальным контролем через УЗИ.

Компания уже провела пилотное исследование: ни у одного из 15 пациентов не возникло серьезных побочных эффектов, а эффективность метода подтвердилось в 100 процентах случаев. Сейчас идет более масштабное испытание с участием 235 пациентов в 26 клиниках.

По словам специалистов, у водяной абляции есть важное преимущество: она передает тепло методом конвекции, а не проводимости, как в других термотерапиях. Это позволяет ограничить воздействие только пределами предстательной железы и минимизировать риски для соседних тканей — а значит, сохранить функции мочевого пузыря и половой жизни.

Метод может подойти не всем пациентам, но для мужчин со злокачественными опухолями средней степени риска он способен стать золотой серединой между выжидательной тактикой и проведением операции. В будущем устройство может занять устойчивое место среди фокусных методов лечения рака простаты.

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