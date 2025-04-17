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18:53, 17 апреля 2025Экономика

В Госдуме удивились желанию жить в Петербурге

Депутат Госдумы Михаил Матвеев удивился желанию жить в Санкт-Петербурге
Виктория Клабукова

Фото: Unsplash

Депутат Госдумы Михаил Матвеев удивился, как жители Санкт-Петербурга справляются с суровым характером города. О желании жить в Северной столице он рассуждал в видеоролике, опубликованном в своем Telegram-канале.

Парламентарий записал комментарий во время своего визита в Петербург с целью участия в VII Зимичевских чтениях, гуляя по улице. По словам Матвеева, город обладает особым характером, высасывающим энергию из человека. «Всегда, когда бываю в Питере, поражаюсь энергетике этого города. Он буквально тянет энергию из тебя. Не знаю, как живут здесь люди, на болотах с постоянно меняющейся, чаще всего пасмурной погодой», — высказался депутат. Несмотря на это Матвеев признает, что Петербург имеет свойство притягивать к себе людей словно «огромный магнит».

Ранее популярный российский актер Федор Лавров назвал отличие петербуржцев от москвичей. По его мнению, жители культурной столицы более основательны, созерцательны и осмысленны. В то же время в москвичах больше «драйва» и «реактивности».

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