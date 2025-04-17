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13:57, 17 апреля 2025Наука и техника

В США ракету Minotaur IV запустили 8-й раз за 15 лет

SpaceNews: в США ракету Minotaur IV запустили 8-й раз за 15 лет
Иван Потапов
Иван Потапов

Кадр: NASA Wallops

В США легкую ракету Minotaur IV компании Northrop Grumman запустили восьмой раз за 15 лет. Об этом сообщает издание SpaceNews.

Последний раз носитель стартовал 16 апреля с базы Ванденберг в Калифорнии со спутниками Национального разведывательного управления США.

Подробности о состоявшемся пуске не приводятся.

В июле 2022 года Военно-воздушные силы США сообщили, что носитель Minotaur, представляющий собой конверсионную межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman, взорвался на испытаниях.

Первый пуск ракеты Minotaur IV (варианта Lite) состоялся 22 апреля 2010 года и был суборбитальным, ракета стартовала с гиперзвуковым демонстратором Hypersonic Technology Vehicle 2 (HTV-2) в интересах Пентагона.

ЖЗЛ
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