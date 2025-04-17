Стало известно число считающих Россию врагом американцев

WP: Доля считающих Россию врагом американцев серьезно упала

Доля считающих Россию врагом американцев серьезно упала и стала самой низкой с начала спецоперации (СВО) на Украине. Об этом сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на опрос организации Pew Research Center.

Врагом РФ назвали 50 процентов опрошенных, 38 процентов считают Россию соперником, а партнером — 9 процентов. Доля считающих Россию врагом граждан США снизилась на 20 процентов с марта 2022 года.

53 процента респондентов считают, что США не несут ответственности за помощь Украине. Доля американцев с противоположным мнением составила 44 процента, упав на 6 процентов с ноября 2024 года.

Ранее Европа потребовала от США доказательств настроя России на достижение мира. Чиновники стран Евросоюза также хотели узнать, какие действия предпримут США, если Россия не согласится на предложения по прекращению конфликта.