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21:25, 17 апреля 2025Мир

Стало известно число считающих Россию врагом американцев

WP: Доля считающих Россию врагом американцев серьезно упала
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press

Доля считающих Россию врагом американцев серьезно упала и стала самой низкой с начала спецоперации (СВО) на Украине. Об этом сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на опрос организации Pew Research Center.

Врагом РФ назвали 50 процентов опрошенных, 38 процентов считают Россию соперником, а партнером — 9 процентов. Доля считающих Россию врагом граждан США снизилась на 20 процентов с марта 2022 года.

53 процента респондентов считают, что США не несут ответственности за помощь Украине. Доля американцев с противоположным мнением составила 44 процента, упав на 6 процентов с ноября 2024 года.

Ранее Европа потребовала от США доказательств настроя России на достижение мира. Чиновники стран Евросоюза также хотели узнать, какие действия предпримут США, если Россия не согласится на предложения по прекращению конфликта.

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