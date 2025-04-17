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17:51, 17 апреля 2025Мир

Стало известно о возведении ВСУ линии обороны у села Преображенка

Марочко: ВСУ пытаются возвести линию обороны у села Преображенка в ДНР
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются возвести линию обороны у села Преображенка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом ТАСС подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

По его словам, украинские военные вспешке строят оборону в населенном пункте Троицкое. «Но вместе с тем, если мы посмотрим на карту, то получается северо-западнее от Преображенки — в Котляровке — у наших военнослужащих уже есть серьезные успехи. До границы Днепропетровской области осталось совсем немного», — отметил Марочко.

Ранее Марочко заявил, что взятие населенного пункта Преображенка позволяет Вооруженным силам России выйти к границам Днепропетровской области Украины. Он добавил, что это будет означать выход на административные границы России. Уточняется, что Преображенка была взята под контроль армии России 17 апреля.

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