Марочко: ВСУ пытаются возвести линию обороны у села Преображенка в ДНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются возвести линию обороны у села Преображенка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом ТАСС подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

По его словам, украинские военные вспешке строят оборону в населенном пункте Троицкое. «Но вместе с тем, если мы посмотрим на карту, то получается северо-западнее от Преображенки — в Котляровке — у наших военнослужащих уже есть серьезные успехи. До границы Днепропетровской области осталось совсем немного», — отметил Марочко.

Ранее Марочко заявил, что взятие населенного пункта Преображенка позволяет Вооруженным силам России выйти к границам Днепропетровской области Украины. Он добавил, что это будет означать выход на административные границы России. Уточняется, что Преображенка была взята под контроль армии России 17 апреля.