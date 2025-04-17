Талибы высказались о снятии статуса террористов в России

«Талибан»: Решение Верховного Суда России о снятии запрета является рациональным

Решение Верховного Суда России о снятии запрета с деятельности движения «Талибан» является рациональным шагом. Таким образом глава политбюро движения в Катаре Сухель Шахин прокомментировал исключение талибов из списка террористов, передает РИА Новости.

«Мы приветствуем это рациональное решение Верховного суда России», — отметил представитель движения.

По словам Шахина, снятие статуса террористов с «Талибана» было «крайне необходимо для расширения сотрудничества» и укрепления отношений между Россией и Афганистаном.

Ранее специальный представитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов заявил, что решение исключить движение из списка террористических организаций снимает препятствия на пути нормализации отношений Москвы и Кабула.

17 апреля Верховный суд России приостановил запрет на деятельность «Талибана» в стране.