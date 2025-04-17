Три человека стали жертвами лобового ДТП на российской трассе

Три человека стали жертвами ДТП под Оренбургом. Об этом сообщает Telegram-канал «Инцидент Оренбург».
Авария произошла на участке трассы «Гай — Орск». Водитель ВАЗ-2112 не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Mazda.
Водителя и двоих пассажиров отечественного автомобиля спасти не удалось. Еще двоих человек — оба они находились в салоне Mazda — госпитализировали.
Ранее в Якутии сразу пять человек стали жертвами столкновения КамАЗа с легковым автомобилем. Водитель грузовика не пострадал.