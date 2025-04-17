Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:17, 17 апреля 2025Россия

Три человека стали жертвами лобового ДТП на российской трассе

Под Оренбургом произошло лобовое ДТП, троих человек не спасли
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Три человека стали жертвами ДТП под Оренбургом. Об этом сообщает Telegram-канал «Инцидент Оренбург».

Авария произошла на участке трассы «Гай — Орск». Водитель ВАЗ-2112 не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Mazda.

Водителя и двоих пассажиров отечественного автомобиля спасти не удалось. Еще двоих человек — оба они находились в салоне Mazda — госпитализировали.

Ранее в Якутии сразу пять человек стали жертвами столкновения КамАЗа с легковым автомобилем. Водитель грузовика не пострадал.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Талибы высказались о снятии статуса террористов в России

    Путин вручил медаль Татьяне Булановой

    IKEA зарегистрировала в России новый товарный знак

    Порошенко обвинил СНБО в подделке подписи Зеленского

    Россиянам предложили купить крокодиловую кипу за 254 тысячи рублей

    Москвичей предупредили об аномальной жаре

    Завершились переговоры Путина с эмиром Катара

    Причину усиления похмелья после 30 лет объяснили

    Марочко назвал одно условие для выхода армии России к Днепропетровской области

    Россиянка смогла дважды победить рак

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости