Удар авиабомбы ФАБ-1500 по позиции ВСУ в Купянске показали на видео

Появилось видео удара ФАБ-1500 с УМПК по позиции ВСУ в Купянске

В сети появилось видео момента попадания авиабомбы ФАБ-1500 с УМПК в Купянске. Ролик опубликован в Telegram-канале «Осведомитель».

На кадрах видно, как боеприпас попадает в здание, после чего происходит мощный взрыв. Судя по тому, что съемка началась до удара, можно предположить, что автором видео является наводчик Вооруженных сил (ВС) РФ, а целью стала позиция либо пункт размещения украинских войск.

11 апреля сообщалось, что ВС РФ развивают наступление в Харьковской области. Стало известно, что Российская армия начала бои за Кондрашовку в нескольких километрах от Купянска. В случае успеха российские войска смогут войти на северо-восточные окраины города.