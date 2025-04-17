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15:19, 17 апреля 2025Бывший СССР

Украинская делегация незапланированно прибыла на переговоры с членами администрации Трампа

Украинская делегация во главе с Ермаком встретится с Рубио и Уиткоффом в Париже
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Abdul Saboor / Reuters

Украинская делегация, возглавляемая главой офиса президента Украины Андреем Ермаком, незапланированно встретится в Париже с Марко Рубио и Стивом Уиткоффом — членами администрации президента США Дональда Трампа. Информацию подтвердило агентство Reuters.

«О прибытии украинской делегации в Париж ранее не сообщалось в преддверии того, что Вашингтон назвал запланированными переговоры между Рубио, Уиткоффом и официальными лицами Франции», — сообщили в агентстве.

Темами для переговоров, по словам министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги, станут способы достижения полного прекращения огня, развитие архитектуры безопасности страны, а также привлечение «многонационального военного контингента для обеспечения устойчивого мира».

Ранее Госдепартамент США сообщил о прибытии в Париж Рубио и Уиткоффа на переговоры по Украине. В заявлении указано, что стороны намерены обсудить пути содействия общим интересам в регионе.

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