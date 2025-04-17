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05:52, 17 апреля 2025Бывший СССР

Украинца мобилизовали сразу после освобождения из тюрьмы

Пленный из ВСУ Заяц рассказал, что его мобилизовали после освобождения из тюрьмы
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

На Украине мужчину мобилизовали на следующий день после того, как его освободили из тюрьмы. Об этом Роман Заяц, попавший в плен к российским солдатам, рассказал РИА Новости.

По словам мужчины, его освободили 26 октября 2024 года. Он отправился на вокзал, и там у него украли паспорт. Когда Заяц начал искать документ, к нему подошли сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) и заявили, что он находится в розыске.

«Я им справку предоставил, что я только освободился», — рассказывает мужчина. Однако сотрудники ТЦК ему не поверили, и отвезли его в отделение полиции. Оттуда его отправили в училище в Днепропетровской области, после чего он попал на фронт.

Ранее в Одессе мобилизовали помогавшего Вооруженным силам Украины волонтера фонда «Я Помогу». К военкомату пришли неравнодушные граждане, требуя отпустить молодого человека, но это не помогло.

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