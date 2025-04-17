Пленный из ВСУ Заяц рассказал, что его мобилизовали после освобождения из тюрьмы

На Украине мужчину мобилизовали на следующий день после того, как его освободили из тюрьмы. Об этом Роман Заяц, попавший в плен к российским солдатам, рассказал РИА Новости.

По словам мужчины, его освободили 26 октября 2024 года. Он отправился на вокзал, и там у него украли паспорт. Когда Заяц начал искать документ, к нему подошли сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) и заявили, что он находится в розыске.

«Я им справку предоставил, что я только освободился», — рассказывает мужчина. Однако сотрудники ТЦК ему не поверили, и отвезли его в отделение полиции. Оттуда его отправили в училище в Днепропетровской области, после чего он попал на фронт.

Ранее в Одессе мобилизовали помогавшего Вооруженным силам Украины волонтера фонда «Я Помогу». К военкомату пришли неравнодушные граждане, требуя отпустить молодого человека, но это не помогло.