Украинца мобилизовали сразу после освобождения из тюрьмы

На Украине мужчину мобилизовали на следующий день после того, как его освободили из тюрьмы. Об этом Роман Заяц, попавший в плен к российским солдатам, рассказал РИА Новости.
По словам мужчины, его освободили 26 октября 2024 года. Он отправился на вокзал, и там у него украли паспорт. Когда Заяц начал искать документ, к нему подошли сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) и заявили, что он находится в розыске.
«Я им справку предоставил, что я только освободился», — рассказывает мужчина. Однако сотрудники ТЦК ему не поверили, и отвезли его в отделение полиции. Оттуда его отправили в училище в Днепропетровской области, после чего он попал на фронт.
Ранее в Одессе мобилизовали помогавшего Вооруженным силам Украины волонтера фонда «Я Помогу». К военкомату пришли неравнодушные граждане, требуя отпустить молодого человека, но это не помогло.