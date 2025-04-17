Уничтожение бойцов ВСУ при попытке проникнуть в Белгородскую область сняли на видео

Уничтожение ВСУ при попытке проникнуть в Белгородскую область сняли на видео

В сети появились кадры уничтожения бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые пытались проникнуть в Белгородскую область. Их публикует Telegram-канал «Северный ветер», связанный с группировкой войск «Север».

На кадрах видно, как пешие группы ВСУ пытаются проникнуть в Белгородскую область, удары по ним наносят беспилотники. В том числе попытку прорыва украинские военные пытались осуществить через «зубы дракона».

«На границе с Краснояружским районом Белгородской области военнослужащие 128-й бригады 44 АК ГВ "Север" вскрыли попытку штурмовой группы ВСУ пройти в направлении Поповки», — говорится в сообщении.

Утром в четверг, 17 апреля, также стало известно, что ВСУ могут пойти на новую провокацию в Белгородской области, так как фиксируется переброска ими новых резервов. Бои у границы региона продолжаются с 18 марта, там введен режим ЧС и контртеррористической операции.