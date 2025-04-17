Уничтожение ВС России под Харьковом польской артиллерийской установки ВСУ попало на видео

ВС России уничтожили дроном польскую САУ Krab ВСУ в Купянском районе

Российские военные уничтожили дроном в Харьковской области польскую самоходную артиллерийскую установку (САУ) Krab. Поражение техники, переданной Киеву Западом, попало на видео, его опубликовал российский военный корреспондент, репортер ВГТРК Андрей Руденко в Telegram.

По его словам, Вооруженные силы (ВС) России в ходе разведки заметили САУ Krab в Купянском районе. Артиллерийскую установку ВСУ обнаружило разведывательное подразделение 6-й армии группировки «Запад».

«После анализа данных было принято решение атаковать установку с помощью "Ланцета". В результате точного удара цель была уничтожена», — говорится в публикации.

Ранее стало известно о попадании на видео уничтожения двух боевых машин пехоты (БМП) «Брэдли» ВСУ на сумском направлении. Удар по ним нанесли операторы FPV-дронов Росгвардии.