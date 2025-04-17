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10:43, 17 апреля 2025Силовые структуры

Уничтожение Росгвардией двух БМП «Брэдли» ВСУ на сумском направлении попало на видео

Росгвардия уничтожила две БМП «Брэдли» ВСУ на сумском направлении
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Операторы FPV-дронов Росгвардии уничтожили две БМП «Брэдли» Вооруженных сил Украины (ВСУ) на сумском направлении. В ведомстве предоставили «Ленте.ру» видео уничтожения техники противника.

На кадрах видны БМП и двигающийся на них дрон, а также густой дым.

В Росгвардии сообщили, что российские военнослужащие в ходе воздушной разведки обнаружили на сумском направлении колонну ВСУ из живой силы и техники. Операторы направили дронов-камикадзе, в результате уничтожены две боевые машины пехоты иностранного производства.

Ранее сообщалось, что спецназ Росгвардии уничтожил позицию украинского миномета в Харьковской области.

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