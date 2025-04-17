Уничтожение Росгвардией двух БМП «Брэдли» ВСУ на сумском направлении попало на видео

Операторы FPV-дронов Росгвардии уничтожили две БМП «Брэдли» Вооруженных сил Украины (ВСУ) на сумском направлении. В ведомстве предоставили «Ленте.ру» видео уничтожения техники противника.
На кадрах видны БМП и двигающийся на них дрон, а также густой дым.
В Росгвардии сообщили, что российские военнослужащие в ходе воздушной разведки обнаружили на сумском направлении колонну ВСУ из живой силы и техники. Операторы направили дронов-камикадзе, в результате уничтожены две боевые машины пехоты иностранного производства.
Ранее сообщалось, что спецназ Росгвардии уничтожил позицию украинского миномета в Харьковской области.