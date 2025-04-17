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12:45, 17 апреля 2025Россия

Уничтоженную технику ВСУ в курском приграничье показали на видео

Опубликовано видео с уничтоженной техникой ВСУ в Курской области
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Уничтоженную в Курской области технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) показали на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал «Северный ветер».

На кадрах видны последствия одного из боев в окрестностях села Гуево. Можно заметить по меньшей мере один уничтоженный танк и два сгоревших автомобиля — внедорожник и грузовик, от которых остались лишь каркасы.

Видео было снято в ходе зачистки в приграничье, уточняет канал.

Ранее в сеть выложили видео со штурмующими белгородское приграничье бойцами ВСУ. На кадрах украинские военнослужащие неспешно идут к линии российских укреплений, не обращая внимания на раненых товарищей. Их сравнили с зомби.

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