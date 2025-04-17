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12:07, 17 апреля 2025Мир

Госдеп США закрыл боровшееся с «российской дезинформацией» подразделение

Госдепартамент США закрыл подразделение по борьбе с иностранной дезинформацией
Александр Хомутов (редактор отдела Мир)

Фото: Joshua Roberts / Reuters

Госдепартамент США закрыл подразделение, занимавшееся мониторингом и борьбой с дезинформацией иностранных государств. Об этом сообщил госсекретарь США Марко Рубио в соцсети X.

«Я объявляю о закрытии центра Госдепартамента по борьбе с зарубежным манипулированием информацией и вмешательством», — написал он.

В заявлении утверждается, что при предыдущей американской администрации работа этого центра обходилась налогоплательщикам более чем в 50 миллионов долларов ежегодно. Эти деньги, по словам Рубио, на самом деле были потрачены на то, чтобы подавлять и цензурировать голоса американцев.

Отмечается, что так называемый Центр глобального взаимодействия (GEC) в период своей работы регулярно публиковал доклады о «дезинформации и пропаганде», идущей из России, Китая, Ирана и других стран.

Ранее стало известно, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность закрытия около 30 американских посольств и консульств за рубежом.

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