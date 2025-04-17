В ЕС возложили особую надежду на встречу Мелони и Трампа

FT: В ЕС надеются, что встреча Мелони с Трампом прояснит позицию США по пошлинам

В Европейском союзе (ЕС) надеются, что встреча премьер-министра Италии Джорджи Мелони с президентом США Дональдом Трампом прояснит позицию Вашингтона по торговым пошлинам. Об этом сообщает газета Financial Times.

«Торговые переговорщики ЕС, сотрудничающие с администрацией Трампа, жаловались на то, что им не были представлены требования США, и чиновники надеются, что Мелони сможет прояснить этот вопрос», — сказано в сообщении.

Отмечается, что между Мелони и Трампом сложились личные доверительные отношения — ранее он называл ее «сильным» лидером. В то же время мягкий подход Италии к возможным ответным мерам вызывает недовольство ряда стран ЕС.

Ранее премьер-министр Италии заявила, что торговые угрозы президента США могут являться частью его переговорной тактики. По информации Politico, Мелони намерена добиться от Трампа уступок во время встречи с ним в Вашингтоне 17 апреля.