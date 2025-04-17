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11:39, 17 апреля 2025Мир

В Германии отреагировали на слова Мерца о поставках Taurus Украине

Вагенкнехт: Коалиция, выступающая за поставки Taurus, не должна возглавить ФРГ
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: South Korea Defense Ministry via AP

Партийная коалиция, выступающая за поставки Украине крылатых ракет класса «воздух — поверхность» большой дальности Taurus, не должна возглавить ФРГ. Такое заявление сделала глава немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» (ССВ) Сара Вагенкнехт, передает РИА Новости.

«Тот, кто хочет спровоцировать войну с ядерной державой Россией вместо того, чтобы поддерживать перспективы мира на основе компромисса, не должен править», — сказала политик.

Она призвала Социал-демократическую партию Германии (СДПГ), которая должна сформировать новую правящую коалицию с блоком Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), четко обозначить свою позицию по передаче Taurus Киеву.

9 апреля лидеры консервативного блока ХДС/ХСС и СДПГ завершили переговоры о создании правящей коалиции и заключили коалиционное соглашение.

Ранее лидер ХДС/ХСС и будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что дальнобойные ракеты Taurus передадут Киеву при условии согласования с европейскими партнерами. Он подчеркнул, что «украинская армия должна выйти из оборонительной позиции и начать влиять на ход событий».

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