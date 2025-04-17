Депутат ФРГ Ротфус: Конфликт на Украине нельзя решить поставками оружия

В Германии начали сомневаться в том, что идея о поставке Украине ракет Taurus — правильная. Как пояснил депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Райнер Ротфус «Известиям», растет скепсис в отношении того, что украинский конфликт можно завершить, отправив Киеву еще больше оружия.

Политик отметил, что людям дают информацию о причинах начала конфликта только с одной стороны, в результате чего они могут судить о ситуации лишь иррационально и эмоционально. Однако он добавил, что «немцы постепенно просыпаются и начинают понимать реальную ситуацию на Украине и в мире»

Он подчеркнул, что подобные действия со стороны Германии никак не помогут в урегулировании конфликта, но позиция АдГ может стать сигналом России, что немцы стремятся к миру, а «поджигатели войны» теряют поддержку среди населения.

Ранее депутат Госдумы Виктор Соболев заявил, что Россия жестко ответит Германии в случае поставок Taurus Украине.