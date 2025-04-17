Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:23, 17 апреля 2025Мир

В Германии усомнились в правильности идеи отправить Украине Taurus

Депутат ФРГ Ротфус: Конфликт на Украине нельзя решить поставками оружия
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

В Германии начали сомневаться в том, что идея о поставке Украине ракет Taurus — правильная. Как пояснил депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Райнер Ротфус «Известиям», растет скепсис в отношении того, что украинский конфликт можно завершить, отправив Киеву еще больше оружия.

Политик отметил, что людям дают информацию о причинах начала конфликта только с одной стороны, в результате чего они могут судить о ситуации лишь иррационально и эмоционально. Однако он добавил, что «немцы постепенно просыпаются и начинают понимать реальную ситуацию на Украине и в мире»

Он подчеркнул, что подобные действия со стороны Германии никак не помогут в урегулировании конфликта, но позиция АдГ может стать сигналом России, что немцы стремятся к миру, а «поджигатели войны» теряют поддержку среди населения.

Ранее депутат Госдумы Виктор Соболев заявил, что Россия жестко ответит Германии в случае поставок Taurus Украине.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о подготовке ЕС антироссийской резолюции

    Белла Хадид разместила фото в купальнике

    На Земле усилилась магнитная буря

    Военкор сообщил о самом мощном с начала СВО ударе по городу в Харьковской области

    В Евросоюзе отложили запрет на СПГ из России

    В результате атаки дрона ВСУ в российком регионе пострадал боец «Орлана»

    В МИД прокомментировали возможное продление моратория на удары по энергетике Украины

    Вырастающего до 14 метров в длину гигантского кальмара впервые сняли на видео

    Выявлена неожиданная польза «Оземпика»

    В Германии усомнились в правильности идеи отправить Украине Taurus

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости