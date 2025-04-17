Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:18, 16 апреля 2025Россия

В Госдуме пригрозили Германии жестким ответом за поставки Taurus Украине

Депутат Соболев: Россия жестко ответит Германии в случае поставок Taurus Украине
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Поставки Германией дальнобойных ракет Taurus Украине никак не повлияют на ход спецоперации (СВО), однако вынудят Россию дать Берлину жесткий ответ. Таким мнением поделился член комитета Госдумы по обороне, генерал Виктор Соболев в беседе с «Инфо24».

«Если они поступят на Украину, то будут использоваться для ударов по нашим гражданским и энергетическим объектам (...). Да, такие удары наносят нам ущерб, но на ход СВО они не влияют», — пояснил политик.

Соболев подчеркнул, что запуск этих ракет будет невозможен без участия иностранных военнослужащих, а значит, Берлин будет принимать прямое участие в конфликте, хотя и пытается это скрыть.

«Сейчас мы должны сделать все, чтобы эти ракеты не попали на территорию Украины. Необходимо наносить удары по морским портам, аэродромам и мостам, чтобы не допустить поставок немецкого оружия», — добавил парламентарий. Он также пригрозил, что Германию может ждать «жесткий военный ответ» за подобные действия.

Ранее посол России в Германии Сергей Нечаев заявил, что отправка ракет Taurus на Украину приведет к эскалации конфликта, но никак не повлияет на ситуацию в зоне боевых действий.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Новые власти Германии хотят передать Украине дальнобойные ракеты Taurus. Как на это отреагировали в России?

    На Украине допустили подписание с США промежуточного документа по ископаемым «уже сегодня»

    Немецкие банки отказались от инвестиций в оборону по соображениям этики

    Раскрыты потери ВСУ в бою за монастырь под Курском

    В Финляндии заявили о гибели наемника на Украине

    Отказ Трампа продать ракеты Украине объяснили интересом к переговорам с Путиным

    «Самая сексуальная в мире волейболистка» показала откровенное декольте после тренировки

    В Белом доме заявили о возможности США «манипулировать временем и пространством»

    В России допустили подготовку удара «невиданной силы» по Украине

    Военкор рассказал об уничтожении ВСУ своих войск

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости