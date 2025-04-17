В Госдуме пригрозили Германии жестким ответом за поставки Taurus Украине

Депутат Соболев: Россия жестко ответит Германии в случае поставок Taurus Украине

Поставки Германией дальнобойных ракет Taurus Украине никак не повлияют на ход спецоперации (СВО), однако вынудят Россию дать Берлину жесткий ответ. Таким мнением поделился член комитета Госдумы по обороне, генерал Виктор Соболев в беседе с «Инфо24».

«Если они поступят на Украину, то будут использоваться для ударов по нашим гражданским и энергетическим объектам (...). Да, такие удары наносят нам ущерб, но на ход СВО они не влияют», — пояснил политик.

Соболев подчеркнул, что запуск этих ракет будет невозможен без участия иностранных военнослужащих, а значит, Берлин будет принимать прямое участие в конфликте, хотя и пытается это скрыть.

«Сейчас мы должны сделать все, чтобы эти ракеты не попали на территорию Украины. Необходимо наносить удары по морским портам, аэродромам и мостам, чтобы не допустить поставок немецкого оружия», — добавил парламентарий. Он также пригрозил, что Германию может ждать «жесткий военный ответ» за подобные действия.

Ранее посол России в Германии Сергей Нечаев заявил, что отправка ракет Taurus на Украину приведет к эскалации конфликта, но никак не повлияет на ситуацию в зоне боевых действий.