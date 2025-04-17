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13:04, 17 апреля 2025Мир

В Кремле рассказали об осведомленности Трампа о переговорах с Путиным

Песков заявил, что Трамп осведомлен о переговорах Путина и Уиткоффа
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Американский лидер Дональд Трамп осведомлен о переговорах своего российского коллеги Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. Об этом сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, его цитирует РИА Новости.

«Наш президент имел с господином Уиткоффом недавно весьма продолжительный разговор. Мы знаем, что содержание этого разговора доложено президенту Трампу», — сказал представитель Кремля.

Ранее Уиткофф рассказал, что Путин во время их встречи в Санкт-Петербурге обратился к американской стороне с просьбой обеспечить постоянный мир на Украине.

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