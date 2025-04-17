В лабораторных условиях вырастили куриные наггетсы

TIBTEC: Ученые вырастили 10-граммовый кусок куриного мяса из клеток

Ученые приблизились к созданию полноценных куриных наггетсов в пробирке. Исследователи из Токийского университета вырастили 10-граммовый кусок куриного мяса из клеток соединительной ткани, используя тысячи крошечных полых волокон, имитирующих кровеносные сосуды. Об этом говорится в статье, опубликованной в Trends in Biotechnology.

Главной проблемой при выращивании мяса в лаборатории долгое время оставалась его толщина: без сосудов питательные вещества не могли проникнуть глубже нескольких слоев клеток. Теперь же биоинженеры смогли с помощью робота разместить внутри ткани более 1000 волокон, обеспечив равномерное питание клеток. Эти волокна — обычный компонент фильтров и медицинских аппаратов для диализа, но впервые они применены для создания искусственного мяса.

Получившийся кусок оказался не только толще, но и вкуснее: по данным анализа, он содержит больше белков, отвечающих за вкус и текстуру. Это важный шаг к массовому производству культивированного мяса, которое рассматривается как более экологичная и этичная альтернатива обычному животноводству.

Тем не менее авторы признают: до коммерческого запуска еще далеко. Технологии дорогие, пищевые стандарты строги, а потребители пока не готовы к «мясу из пробирки». Но полученные данные могут оказаться полезны не только для гастрономии, но и для медицины — в регенеративной терапии и создании мягких биороботов.