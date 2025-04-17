В Литве признали право однополых пар на партнерство

Конституционный суд Литвы признал право однополых пар на партнерство

Конституционный суд (КС) Литвы признал право однополых пар на заключение партнерства (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ). Об этом сообщает «Delfi Литва».

«Это было бы юридической защитой для таких пар, не только их признанием. Правовая защита связана не только с имущественными вопросами, но и с личными аспектами жизни пар, с вопросами государственных порядков, налоговым правом, здравоохранением и т.д.», — заявила судья КС Литвы Дайва Петрилайте.

Весной 2024 года правительство под руководством Ингриды Шимоните направило в Конституционный суд запрос о разъяснении вопросов, касающихся партнерства. Гражданский кодекс (ГК), по мнению правительства, противоречит основному закону страны, который защищает права всех семей, включая однополые. В то же время, ГК Литвы закрепляет партнерство между мужчиной и женщиной, не состоящими в браке.

В 2023 году в Верховную Раду внесли законопроект об однополом партнерстве. После регистрации такого союза его участники приравниваются к близким родственникам.