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18:02, 17 апреля 2025Бывший СССР

В Литве признали право однополых пар на партнерство

Конституционный суд Литвы признал право однополых пар на партнерство
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Heather Mount / Unsplash

Конституционный суд (КС) Литвы признал право однополых пар на заключение партнерства (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ). Об этом сообщает «Delfi Литва».

«Это было бы юридической защитой для таких пар, не только их признанием. Правовая защита связана не только с имущественными вопросами, но и с личными аспектами жизни пар, с вопросами государственных порядков, налоговым правом, здравоохранением и т.д.», — заявила судья КС Литвы Дайва Петрилайте.

Весной 2024 года правительство под руководством Ингриды Шимоните направило в Конституционный суд запрос о разъяснении вопросов, касающихся партнерства. Гражданский кодекс (ГК), по мнению правительства, противоречит основному закону страны, который защищает права всех семей, включая однополые. В то же время, ГК Литвы закрепляет партнерство между мужчиной и женщиной, не состоящими в браке.

В 2023 году в Верховную Раду внесли законопроект об однополом партнерстве. После регистрации такого союза его участники приравниваются к близким родственникам.

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