В Москве произошло массовое ДТП с такси и каршерингом

На востоке Москвы произошло массовое ДТП с такси и каршерингом

На востоке Москвы произошло массовое ДТП с участием такси и автомобиля каршеринга. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

ЧП произошло на Шоссе Энтузиастов. Очевидцы сообщили, что во время аварии возле остановки столкнулись несколько автомобилей.

На опубликованном каналом кадре видны четыре поврежденные машины. На данный момент информации о пострадавших, а также официального подтверждения случившегося нет.

В этот же день в столице Mercedes влетел в машину коммунальщиков. Последствия аварии попали на видео. ДТП произошло на улице Ляпунова на юго-западе столицы, пострадал один человек. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства случившегося.