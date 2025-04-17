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09:58, 17 апреля 2025Россия

В Петербурге школьный учитель разбил телефон о голову шестиклассника

В Санкт-Петербурге учитель математики разбил телефон о голову шестиклассника
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

В Пушкине Санкт-Петербурга учитель математики одной из местных школ разбил телефон о голову шестиклассника. Об этом пишет 78.ru.

По информации издания, ребенка доставили в больницу, где у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и ушиб мягких тканей теменной области. Получив медпомощь, мальчик отправился домой. Его состояние оценивается как удовлетворительное.

Что стало причиной поступка педагога, не уточняется. Обстоятельства происшествия устанавливает полиция.

Ранее в Дальнереченске Приморского края учитель физкультуры на уроке высек указкой восьмиклассника. Предположительно, пострадавший подросток вместе с другими учениками хулиганил в спортзале лицея. Из-за этого педагог вспылил и несколько раз ударил мальчика по спине.

ЖЗЛ
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