В Польше рассказали о поражении Трампа перед Путиным

Польский генерал Скшипчак: Трамп проиграл первый раунд переговоров Путину

Президент США Дональд Трамп проиграл первый раунд переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом заявил польский генерал Вальдемар Скшипчак в интервью агентству PAP.

«Похоже, что Трамп проиграл этот первый раунд переговоров с Путиным», — сказал он.

По мнению генерала, именно нерешительность Белого дома привела к ракетному удару России по Вооруженным силам Украины (ВСУ) в городе Сумы. Скшипчак выразил надежду, что Вашингтон изменит свою позицию в отношении Москвы.

Ракетная атака по центру Сум произошла утром 13 апреля. Ранее появлялась информация, что Вашингтон не поддержал проект заявления стран «Большой семерки» (G7) об осуждении России.