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16:52, 17 апреля 2025РоссияЭксклюзив

В России высказались о сроках видимых результатов переговоров с США

Депутат Новиков: Результаты переговоров с США будут ясны после расчистки завалов
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Видимые результаты переговорных процессов с США будут ясны после расчистки «завалов», которых образовалось очень много в российско-американских отношениях, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Депутат напомнил, что предыдущие администрации экс-президентов США, включая прежнюю команду Дональда Трампа, создали обстановку, когда российско-американские отношения находились на нижней точке. По его словам, хуже могли быть сценарии, связанные с разрывом дипломатических отношений или объявлением странами друг другу войны, однако этого не произошло.

Парламентарий отметил, что на сегодня российско-американским отношениям необходимо пройти два этапа, прежде чем Россия и США выйдут на договоренности. По его словам, первый этап — это общая нормализация, и миссия главы Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева выполняет эту роль. Второй этап — выстраивание партнерских отношений с обсуждением накопившихся проблем и выходом в перспективе на договоренности, взаимно интересующие Москву и Вашингтон, указал Новиков.

«Такого рода процессы не могут происходить быстро, даже если обе стороны будут всячески стремиться придать договоренностям должную динамику. Это не вопрос дней, даже недели, это вопрос многих-многих месяцев», — заключил депутат.

Ранее сообщалось, что Кирилл Дмитриев и помощник президента России Юрий Ушаков сопровождали российского лидера Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в ходе встречи, которая состоялась 11 апреля в Санкт-Петербурге. В Кремле уточнили, что главной темой переговоров стало урегулирование конфликта на Украине.

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