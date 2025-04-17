В сети восхитились внешностью 77-летней звезды «Ангелов Чарли» на фото папарацци

В сети восхитились внешностью 77-летней звезды сериала «Ангелы Чарли» Шелли Хэк на фото папарацци. Материал публикует Daily Mail.

Артистку запечатлели у магазина в Коннектикуте с тележкой с покупками. Она предстала перед камерами в белой куртке, черных брюках и слипонах на толстой подошве. Также звезда распустила уложенные волнами волосы и надела очки в коричневой оправе.

Читатели издания высказались о кадрах в комментариях. «Она все еще выглядит великолепно», «Отлично выглядит для своего возраста», «Очень красивая женщина, несмотря на то что ей почти 80», «Стареет изящно», «У нее на лице почти нет морщин», «По-прежнему привлекательна», «На самом деле она выглядит намного моложе своих 77 лет», — заявили юзеры.

В марте в сети также восхитились внешностью 77-летней американской актрисы и бывшей фотомодели Дейдре Холл на фото с прогулки.