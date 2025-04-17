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21:14, 17 апреля 2025Мир

В США раскрыли отношение Европы к Зеленскому

Подполковник Дэвис: Европа выставляет Зеленского героем, несмотря на провалы
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Pool / Keystone Press Agency / Global Look Press

Страны Европы относятся к президенту Украины Владимиру Зеленскому как к герою, несмотря на его провальную политику. Об этом на своей странице в социальной сети Х заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.

«Это так иронично, что европейские лидеры по всему континенту постоянно выставляют Зеленского героем, не замечая того, что его политика привела к катастрофическим потерям для его страны», — сказал он.

По его словам, Европа по-прежнему закрывает глаза на «страдания и изнеможение» людей.

Ранее Зеленский назвал условия для начала обсуждения вопроса территорий. «До прекращения огня мы не обсуждаем территорию. Вы знаете мое отношение и какие у нас красные линии», — заявил украинский лидер.

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