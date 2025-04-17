Подполковник Дэвис: Европа выставляет Зеленского героем, несмотря на провалы

Страны Европы относятся к президенту Украины Владимиру Зеленскому как к герою, несмотря на его провальную политику. Об этом на своей странице в социальной сети Х заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.

«Это так иронично, что европейские лидеры по всему континенту постоянно выставляют Зеленского героем, не замечая того, что его политика привела к катастрофическим потерям для его страны», — сказал он.

По его словам, Европа по-прежнему закрывает глаза на «страдания и изнеможение» людей.

Ранее Зеленский назвал условия для начала обсуждения вопроса территорий. «До прекращения огня мы не обсуждаем территорию. Вы знаете мое отношение и какие у нас красные линии», — заявил украинский лидер.