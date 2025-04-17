Зеленский назвал условия для начала обсуждения вопроса территорий

Зеленский: Украина не будет обсуждать территории до прекращения огня

Киев не будет обсуждать вопрос о контроле территории до достижения прекращения огня. Условия для начала соответствующих обсуждений назвал президент Украины Владимир Зеленский, передает в Telegram издание «РБК-Украина».

«Мы сегодня обсуждаем безусловное прекращение огня, и до прекращения огня мы не обсуждаем территорию. Вы знаете мое отношение и какие у нас красные линии», — заявил украинский лидер.

При этом он выразил уверенность, что официально Украина не будет признавать контроль России над занятыми территориями.

Ранее Зеленский в очередной раз раскритиковал спецпредставителя президента США Дональда Трампа Стивена Уиткоффа. По его словам, дипломат принял позицию России, а это недопустимо для Киева.