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20:07, 17 апреля 2025Бывший СССР

Зеленский назвал условия для начала обсуждения вопроса территорий

Зеленский: Украина не будет обсуждать территории до прекращения огня
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Nina Liashonok / Reuters

Киев не будет обсуждать вопрос о контроле территории до достижения прекращения огня. Условия для начала соответствующих обсуждений назвал президент Украины Владимир Зеленский, передает в Telegram издание «РБК-Украина».

«Мы сегодня обсуждаем безусловное прекращение огня, и до прекращения огня мы не обсуждаем территорию. Вы знаете мое отношение и какие у нас красные линии», — заявил украинский лидер.

При этом он выразил уверенность, что официально Украина не будет признавать контроль России над занятыми территориями.

Ранее Зеленский в очередной раз раскритиковал спецпредставителя президента США Дональда Трампа Стивена Уиткоффа. По его словам, дипломат принял позицию России, а это недопустимо для Киева.

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