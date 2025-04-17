Зеленский еще раз раскритиковал спецпредставителя Трампа

Зеленский: Спецпредставитель Трампа Уиткофф принял стратегию России

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф принял стратегию России. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга с представителями СМИ 17 апреля, трансляция доступна на YouTube-канале издания «Общественное».

«Уиткофф принял для себя стратегию российской стороны. Мы сегодня обсуждаем безусловное прекращение огня, и до прекращения огня мы не обсуждаем территории», — заявил он.

Зеленский также отметил, что в Киеве никогда не признают право за Москвой на территории в зоне специальной военной операции (СВО).

Ранее Владимир Зеленский анонсировал подписание меморандума о соглашении по редкоземельным металлам между Украиной и США. Оно может состояться 17 апреля.