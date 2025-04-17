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20:11, 17 апреля 2025Путешествия

В Таиланде мужчина не выжил при попытке достать телефон туриста из ручья

Служащий парка в Таиланде не выжил при попытке достать телефон туриста из ручья
Алина Черненко

Фото: Tyrone Siu / Reuters

Служащий парка в тайском городе Канчанабури попытался достать мобильный телефон туриста из ручья и не выжил. Подробностями истории поделилось издание Bangkok Post.

Уточняется, что инцидент произошел во вторник, 15 апреля, в пещере национального парка Лам Клонг Нгу. Во время сильного дождя 43-летний Пайсан Ванпхет зашел в ручей, чтобы выловить упавший смартфон туриста, однако сразу же попал в сильное течение и исчез из виду.

Коллеги мужчины наткнулись на его тело, застрявшее между камнями в воде, вечером этого же дня. В то время ручей был очень холодным, из-за этого у жертвы могли случиться судороги сразу после входа в воду, говорится в публикации.

Ранее в этой же стране Азии турист из Литвы получил удар веткой по голове и не выжил. Шлем от мотоцикла не спас мужчину от тяжелой травмы.

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