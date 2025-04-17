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01:07, 17 апреля 2025Мир

В Великобритании оценили идею Мерца передать Украине Taurus

Telegraph: Великобритания поддержит решение Германии передать Украине Taurus
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)
Фридрих Мерц

Фридрих Мерц. Фото: Florian Gaertner / Globallookpress.com

Великобритания поддержит будущего канцлера Германии Фридриха Мерца, если он решит отправить на Украину дальнобойные ракеты Taurus, сообщает Telegraph со ссылкой на источники.

По словам собеседника газеты, Лондон уже давно выступает за то, чтобы Берлин передал это вооружение. Подобный шаг Мерц будет поддержан, уточнил он.

Ранее Мерц заявил, что дальнобойные ракеты Taurus передадут Украине только при условии согласования с европейскими партнерами. Политик подчеркнул, что «украинская армия должна выйти из оборонительной позиции и начать влиять на ход событий».

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