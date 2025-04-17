Во Франции обвинили ЕС в желании войны с Россией

Филиппо: Планы Дании по отправке войск на Украину говорят о желании войны с РФ

Планы Дании по отправке войск на Украину говорят о желании Европейским союзом (ЕС) войны с Россией. Об этом заявил французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо в социальной сети Х.

«Это не предвещает ничего хорошего! ЕС хочет войны!» — говорится в публикации.

Филиппо также призвал жителей Франции выйти на демонстрацию в Париже, чтобы «остановить это безумие».

Ранее главнокомандующий сухопутными силами Дании Петер Бойсен заявил, что его страна может отправить военных на Украину летом 2025 года для обучения. Он уточнил, что датские военные не примут участия в боевых действиях и «будут посещать курсы вдали от линии фронта, например во Львове на Западной Украине».

Посол России в Дании Владимир Барбин отмечал, что решение Копенгагена по отправке войск на Украину провоцирует неконтролируемую эскалацию конфликта, а также идет вразрез с мирными инициативами и подвергает риску жизни датских военных.