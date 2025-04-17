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11:46, 17 апреля 2025РоссияЭксклюзив

Военный эксперт раскрыл детали захвата Горнальского монастыря под Курском

Военэксперт Матвийчук: Горнальский монастырь изначально построен как крепость
Юлия Сычева

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь в селе Горналь под Курском был построен как оборонительная крепость, отметил военный эксперт Анатолий Матвийчук. О сложностях освобождения территории обители он рассказал в беседе с «Лентой.ру».

Эксперт объяснил, что захваченный Вооруженными силами Украины (ВСУ) монастырь представляет собой замкнутую площадку, на которой расположены строения, коммуникации и подземные ходы. Кроме того, украинские военные поставили в храмовые комплексы тяжелое вооружение, совершив тем самым не только военное преступление, но и святотатство, указал Матвийчук. Все это, по его мнению, представляет трудность в освобождении монастыря.

«Наши бойцы в основе своей православные, и это православная святыня. Попытались сохранить как можно больше строений, культовых сооружений. Командованием была поставлена задача щадить храм и выбить оттуда противника. Противника мы оттуда выбили», — сказал Матвийчук.

Ранее военкор Александр Коц объяснил, что контроль над селом Горналь имеет большое значение для Киева, так как рассматривается в качестве опорного пункта первой линии обороны, организуемой в Сумской области. По его мнению, ВСУ будут удерживать обитель до последнего.

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