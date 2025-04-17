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18:44, 17 апреля 2025Россия

ВСУ обстреляли дома россиян и предприятия в приграничье

Гладков: ВСУ обстреляли дома и предприятия в Белгородской области
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Stringer / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли дома и предприятия в Белгородской области. Об этом сообщил глава российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram.

По данным губернатора, одно село — Тишанка Волоконовского района подверглось артиллерийскому обстрелу. Пострадало одно частное домовладение с хозяйственной постройкой.

Еще несколько населенных пунктов приграничного региона ВСУ атаковали дронами — повреждены четыре домовладения россиян. Кроме того, были атакованы два сельскохозяйственных предприятия — в селах Вязовое и Белянка. Повреждения получили производственные корпуса, трактор, а также грузовые и легковые автомобили.

По предварительной информации Гладкова, никто не пострадал.

Ранее в Минобороны сообщили, что ВСУ за сутки совершили десять атак на объекты российской энергетики, из них четыре — в Белгородской области.

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