ВСУ обстреляли дома россиян и предприятия в приграничье

Гладков: ВСУ обстреляли дома и предприятия в Белгородской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли дома и предприятия в Белгородской области. Об этом сообщил глава российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram.

По данным губернатора, одно село — Тишанка Волоконовского района подверглось артиллерийскому обстрелу. Пострадало одно частное домовладение с хозяйственной постройкой.

Еще несколько населенных пунктов приграничного региона ВСУ атаковали дронами — повреждены четыре домовладения россиян. Кроме того, были атакованы два сельскохозяйственных предприятия — в селах Вязовое и Белянка. Повреждения получили производственные корпуса, трактор, а также грузовые и легковые автомобили.

По предварительной информации Гладкова, никто не пострадал.

Ранее в Минобороны сообщили, что ВСУ за сутки совершили десять атак на объекты российской энергетики, из них четыре — в Белгородской области.