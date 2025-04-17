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07:28, 17 апреля 2025Россия

ВСУ пытались атаковать Владимирскую область

Владимирский губернатор Авдеев: Над регионом сбито пять беспилотников
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

В ночь на четверг, 17 апреля, Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать Владимирскую область. Об этом сообщил губернатор Александр Авдеев в Telegram-канале.

«Над Ковровским районом силами ПВО ночью было сбито пять беспилотников. Повреждений, разрушений и пострадавших нет», — написал губернатор.

Он обратился к жителям с просьбой не публиковать в сети подробности о беспилотниках, в том числе об их местонахождении, и напомнил об ответственности за это. Угроза атаки в Ковровском районе региона сохраняется, подчеркнул Авдеев.

Вместе с тем 17 апреля ВСУ также пытались ударить по Тульской области. Как уточнял губернатор Дмитрий Миляев, никто не пострадал, разрушений не зафиксировали.

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