Владимирский губернатор Авдеев: Над регионом сбито пять беспилотников

В ночь на четверг, 17 апреля, Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать Владимирскую область. Об этом сообщил губернатор Александр Авдеев в Telegram-канале.

«Над Ковровским районом силами ПВО ночью было сбито пять беспилотников. Повреждений, разрушений и пострадавших нет», — написал губернатор.

Он обратился к жителям с просьбой не публиковать в сети подробности о беспилотниках, в том числе об их местонахождении, и напомнил об ответственности за это. Угроза атаки в Ковровском районе региона сохраняется, подчеркнул Авдеев.

Вместе с тем 17 апреля ВСУ также пытались ударить по Тульской области. Как уточнял губернатор Дмитрий Миляев, никто не пострадал, разрушений не зафиксировали.