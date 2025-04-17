Вырастающего до 14 метров в длину гигантского кальмара впервые сняли на видео

Livescience: Антарктического гигантского кальмара впервые сняли на видео

Ученые впервые сняли на видео антарктического гигантского кальмара. Об этом сообщает издание Livescience.

Подводный аппарат, спущенный с исследовательского судна Falkor, заметил редкое животное на глубине около 600 метров. Это произошло, когда он работал в районе Южных Сандвичевых островов. В кадр попала молодая особь, еще не достигшая максимальных размеров. Ее длина составляла лишь 30 сантиметров.

Антарктические гигантские кальмары вырастают до 14 метров в длину, весят до 500 килограммов и считаются самыми крупными беспозвоночными на планете. У взрослых особей диаметр глаза может достигать 27 сантиметров. Таких больших глаз нет ни у одного другого вида животных.

Хотя о существовании антарктических гигантских кальмаров было известно с 1925 года, прежде их никогда не наблюдали в естественной среде обитания. По словам биолога Кэт Болстад, исследователи имели дело преимущественно с останками кальмаров, найденных в желудках китов и морских птиц.

В апреле сообщалось, что рыбаки с филиппинского острова Сибуту поймали кальмара длиной 2,5 метра. Местные жители снимали гиганта на мобильные телефоны и сравнивали его размер с человеческим ростом.

