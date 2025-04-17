Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
00:30, 17 апреля 2025Из жизни

Вырастающего до 14 метров в длину гигантского кальмара впервые сняли на видео

Livescience: Антарктического гигантского кальмара впервые сняли на видео
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Ученые впервые сняли на видео антарктического гигантского кальмара. Об этом сообщает издание Livescience.

Подводный аппарат, спущенный с исследовательского судна Falkor, заметил редкое животное на глубине около 600 метров. Это произошло, когда он работал в районе Южных Сандвичевых островов. В кадр попала молодая особь, еще не достигшая максимальных размеров. Ее длина составляла лишь 30 сантиметров.

Антарктические гигантские кальмары вырастают до 14 метров в длину, весят до 500 килограммов и считаются самыми крупными беспозвоночными на планете. У взрослых особей диаметр глаза может достигать 27 сантиметров. Таких больших глаз нет ни у одного другого вида животных.

Материалы по теме:
«Все начинается с погони за животным» Россия решила пересчитать белых медведей в Арктике. Этого не делали 40 лет
«Все начинается с погони за животным»Россия решила пересчитать белых медведей в Арктике. Этого не делали 40 лет
11 августа 2021
«Медведь нападал на меня раз 20» Биолог провел в Заполярье почти всю жизнь. Как север России изменил его?
«Медведь нападал на меня раз 20»Биолог провел в Заполярье почти всю жизнь. Как север России изменил его?
14 ноября 2021

Хотя о существовании антарктических гигантских кальмаров было известно с 1925 года, прежде их никогда не наблюдали в естественной среде обитания. По словам биолога Кэт Болстад, исследователи имели дело преимущественно с останками кальмаров, найденных в желудках китов и морских птиц.

В апреле сообщалось, что рыбаки с филиппинского острова Сибуту поймали кальмара длиной 2,5 метра. Местные жители снимали гиганта на мобильные телефоны и сравнивали его размер с человеческим ростом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о подготовке ЕС антироссийской резолюции

    Белла Хадид разместила фото в купальнике

    На Земле усилилась магнитная буря

    Военкор сообщил о самом мощном с начала СВО ударе по городу в Харьковской области

    В Евросоюзе отложили запрет на СПГ из России

    В результате атаки дрона ВСУ в российком регионе пострадал боец «Орлана»

    В МИД прокомментировали возможное продление моратория на удары по энергетике Украины

    Вырастающего до 14 метров в длину гигантского кальмара впервые сняли на видео

    Выявлена неожиданная польза «Оземпика»

    В Германии усомнились в правильности идеи отправить Украине Taurus

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости