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07:30, 17 апреля 2025Наука и техника

Загадочные существа обнаружены у побережья Антарктиды

Live Science: Со дна Южного океана подняли «морских свинок» и морских пауков
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Handout / Reuters

Ученые обнаружили необычных морских животных в районе ледника Денман у побережья Антарктиды. Среди них — «морские свинки», морские пауки размером с ладонь и морские бабочки. Об этом сообщает Live Science.

Исследование проводили австралийские ученые с борта ледокола RSV Nuyina в рамках 60-дневной экспедиции по Южному океану. Основная цель миссии — изучить влияние потепления моря на один из самых быстро тающих ледников Восточной Антарктиды. По пути ученые поднимали образцы со дна океана, чтобы изучить биоразнообразие.

Некоторые из обнаруженных организмов могут оказаться новыми для науки. По словам профессора морской биологии Яна Страгнелла, удалось собрать «по-настоящему широкий спектр морской жизни». Один из самых необычных экземпляров — «морская свинка» (разновидность морского огурца), названная так из-за мягкого, вздутого тела и коротких отростков, напоминающих ножки. Эти существа обитают на глубинах до 6 км и питаются оседающими органическими веществами.

Также исследователи нашли гигантских морских пауков с размахом ног до 50 см и морских звезд размером с тарелку. Благодаря специальной установке на борту — резервуару с морской водой — ученым удалось сохранить в живом виде даже самых хрупких обитателей.

Один из таких организмов — морская бабочка, морской моллюск, внешне напоминающий летающее существо. Прозрачное существо отложило икру прямо в аквариуме на борту, что позволило впервые наблюдать за развитием ее яиц в лабораторных условиях.

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