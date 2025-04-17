Заявление Зеленского о готовности заплатить США высмеяли

Журналист Чей Боуз высмеял заявление Зеленского о готовности заплатить США

Ирландский журналист Чей Боуз высмеял заявление украинского главы Владимира Зеленского о его готовности заплатить США за новые поставки оружия и снаряжения. Пост об этом он разместил в соцсети X.

Боуз выложил видео, на котором президент США Дональд Трамп, высказываясь о конфликте на Украине отмечает, что Зеленский «всегда ищет способ приобрести ракеты». Он также прикрепил к публикации скриншот из публикации немецкого издания Bild, где в публикации было отмечено, что Трамп отклонил сделку на 50 миллиардов. «Зеленский, похоже, "нашел" часть денег, которые, по его словам, США ему так и не дали», — отметил Боуз.

Ранее президент США отказал Украине в поставках оружия и сделке на 50 миллиардов долларов. «Даже в сделке по добыче полезных ископаемых Трампа, похоже, в первую очередь волнуют не деньги, а символизм», — отмечало издание Bild.