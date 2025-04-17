Зеленский анонсировал поездку чиновника из США на фронт

Зеленский сообщил, что конгрессмен из США Фицпатрик поедет на фронт

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что конгрессмен из США Брайан Фицпатрик поедет на фронт. Об это он заявил в своем Telegram-канале.

Зеленский сообщил, что лично встретился с американским парламентарием и обсудил вопросы установления мира и гарантий безопасности для Украины.

«Брайан Фицпатрик запланировал поездку на фронт, чтобы встретиться с нашими воинами», — сообщил президент Украины. Подробностей предстоящего визита американского конгрессмена на фронт Зеленский не привел.

Ранее Владимир Зеленский еще раз раскритиковал спецпредставителя президента США Дональда Трампа. Украинский лидер обвинил его в принятии позиции России.