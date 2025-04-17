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20:27, 17 апреля 2025Бывший СССР

Зеленский анонсировал поездку чиновника из США на фронт

Зеленский сообщил, что конгрессмен из США Фицпатрик поедет на фронт
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что конгрессмен из США Брайан Фицпатрик поедет на фронт. Об это он заявил в своем Telegram-канале.

Зеленский сообщил, что лично встретился с американским парламентарием и обсудил вопросы установления мира и гарантий безопасности для Украины.

«Брайан Фицпатрик запланировал поездку на фронт, чтобы встретиться с нашими воинами», — сообщил президент Украины. Подробностей предстоящего визита американского конгрессмена на фронт Зеленский не привел.

Ранее Владимир Зеленский еще раз раскритиковал спецпредставителя президента США Дональда Трампа. Украинский лидер обвинил его в принятии позиции России.

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