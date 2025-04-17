Зеленского обвинили в наплевательстве

Нардеп Рады Гончаренко перечислил, на что наплевал Зеленский

Народный депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) перечислил, на что наплевал президент Украины Владимир Зеленский. Об этом он заявил с трибуны в Верховной Раде и в своем Telegram-канале.

«Зеленский наплевал на военных. Зеленский наплевал на сроки службы. Зеленский наплевал на демобилизацию», — высказался парламентарий.

По его словам, эти три пункта не интересуют президента Украины. Вместо этого, сказал Гончаренко, в стране наблюдается хаос, коррупция и незаконная мобилизация.

Гончаренко также заявил, что все это является путем в один конец для Зеленского.

Ранее Алексей Гончаренко проголосовал против продления как военного положения и мобилизации на Украине. Он был единственным, кто сделал это из числа депутатов Верховной Рады.