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06:30, 17 апреля 2025Из жизни

Женщина отрезала бойфренду пенис и подожгла его тело

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: tanawit sabprasan / Getty Images

Жительница Бразилии расправилась с бойфрендом после того, как застала его в постели со своей 12-летней дочерью. Об этом пишет Daily Mirror.

43-летняя Эрика Перейра да Сильвейра, живущая в городе Минас-Жерайс, была замечена соседями вечером 11 апреля, когда тащила на пустырь своего бездыханного сожителя — 47-летнего Эвертона Амаро де Сильву. Когда свидетели приблизились в ней и поняли, что происходит, Сильвейра уже подожгла тело.

Прибывшая на место полиция обнаружила кровавый след, который вел к квартире Сильвейры. Женщина сразу во всем созналась и даже отдала сотрудникам полиции нож, который был орудием убийства. По ее словам, она вернулась домой и, увидев де Сильву в постели с ее дочерью, полностью потеряла контроль. Сначала Сильвейра отрезала мужчине пенис, а затем нанесла ему серию ударов ножом.

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Полиция также конфисковала металлический прут, дубину и телефон подозреваемой. Правоохранители имеют основания предполагать, что избавиться от тела ей помогал 17-летний юноша, чье имя не называется.

Сильвейре грозит длительный тюремный срок, поскольку мужчина был в состоянии наркотического опьянения и не мог оказать сопротивления.

Ранее сообщалось, что в штате Техас, США, 44-летнего каннибала Джейсона Торнбурга приговорили к высшей мере наказания. Он признался, что отрезал пенис одной из жертв и съел ее сердце.

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