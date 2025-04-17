Женщина отрезала бойфренду пенис и подожгла его тело

Жительница Бразилии расправилась с бойфрендом после того, как застала его в постели со своей 12-летней дочерью. Об этом пишет Daily Mirror.

43-летняя Эрика Перейра да Сильвейра, живущая в городе Минас-Жерайс, была замечена соседями вечером 11 апреля, когда тащила на пустырь своего бездыханного сожителя — 47-летнего Эвертона Амаро де Сильву. Когда свидетели приблизились в ней и поняли, что происходит, Сильвейра уже подожгла тело.

Прибывшая на место полиция обнаружила кровавый след, который вел к квартире Сильвейры. Женщина сразу во всем созналась и даже отдала сотрудникам полиции нож, который был орудием убийства. По ее словам, она вернулась домой и, увидев де Сильву в постели с ее дочерью, полностью потеряла контроль. Сначала Сильвейра отрезала мужчине пенис, а затем нанесла ему серию ударов ножом.

Полиция также конфисковала металлический прут, дубину и телефон подозреваемой. Правоохранители имеют основания предполагать, что избавиться от тела ей помогал 17-летний юноша, чье имя не называется.

Сильвейре грозит длительный тюремный срок, поскольку мужчина был в состоянии наркотического опьянения и не мог оказать сопротивления.

Ранее сообщалось, что в штате Техас, США, 44-летнего каннибала Джейсона Торнбурга приговорили к высшей мере наказания. Он признался, что отрезал пенис одной из жертв и съел ее сердце.

