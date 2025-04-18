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18:42, 18 апреля 2025Бывший СССР

Армения и ЕС продолжили подготовку к введению безвизового режима

Глава службы миграции Армении Давтян заявила о подготовке безвиза с ЕС
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Hannes P Albert / Globallookpress.com

План действий по введению безвизового режима между Арменией и Европейским союзом (ЕС) будет подготовлен к июню 2025 года. О продолжении подготовки к введению безвизового режима заявила глава службы миграции и гражданства министерства внутренних дел республики Нелли Давтян, передает Armenpress.

«Насколько мы можем судить по опыту других стран, в документе будут изложены требования в соответствии с поставленными целями, и мы сможем делать конкретные прогнозы о требованиях в рамках поставленных целей, когда документ будет у нас», — сказала чиновник.

Также Давтян отметила, что самым проблемным для Армении вопросом стало внедрение биометрического паспорта. Работа над таким нововведением продолжается до сих пор. Точные сроки достижения безвизового режима между Арменией и ЕС не называются.

«Ранее стремление Армении к евроинтеграции прокомментировал заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин. По его словам, Ереван не сможет участвовать в таких разнонаправленных объединениях, как Евразийский экономический союз и ЕС.

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