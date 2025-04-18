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13:02, 18 апреля 2025Путешествия

Четверо туристов стали жертвами обрушения фуникулера в Европе

Четверо туристов стали жертвами обрушения кабины фуникулера под Неаполем
Алина Черненко

Фото: Salvatore Laporta / AP

Четверо туристов стали жертвами обрушения кабины фуникулера в Италии. Об этом сообщает Sky News.

Авария произошла в четверг, 17 марта, недалеко от популярного европейского города Неаполя. В местной полиции сообщили, что среди жертв — двое британцев. Национальности других путешественников неизвестны. Единственный выживший во время несчастного случая мужчина находится в критическом состоянии.

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Еще 16 человек спасли из кабины, которая застряла в воздухе у подножия горы. Их спустили на землю в ходе сложной операции с использованием страховочных ремней.

По данным телеканала, трагедия произошла всего через неделю после того, как фуникулер, который привлекает туристов видами на Везувий и Неаполитанский залив, вновь открылся на летний сезон.

В январе канатная дорога обрушилась на горнолыжном курорте Астун в испанских Пиренеях. Из-за обрыва троса сиденья подкинуло, и людей выбросило из кресел.

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