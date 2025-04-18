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12:01, 18 апреля 2025Мир

Китай ответил на обвинения Зеленского в поставках оружия России

МИД КНР: Китай не поставлял оружие ни одной из сторон конфликта на Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Wikipedia

Китай не поставлял оружие ни одной из сторон конфликта на Украине. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, передает РИА Новости.

«Китай никогда не поставлял летального оружия ни одной из сторон конфликта и строго контролирует экспорт товаров двойного назначения», — сказал он.

Так представитель китайского МИД прокомментировал заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что у Киева якобы имеются доказательства поставок КНР оружия в Россию.

Ранее Зеленский также заявил, что в плен к украинским военным попали несколько граждан Китая, воевавших на стороне России. Он добавил, что ждет реакции китайской стороны и надеется, что произошедшее оценят в том числе представители США.

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