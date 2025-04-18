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15:31, 18 апреля 2025Экономика

Доля китайских машин в структуре продаж на российском рынке упала

«Автостат»: Доля автобрендов КНР в структуре продаж на рынке РФ упала до 54 %
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

По итогам первых трех месяцев 2025 года доля китайских автобрендов в структуре продаж на российском рынке заметно упала. Об этом сообщает «Автостат» со ссылкой на собственные статистические данные.

В январе-марте на долю китайских автомобилей пришлось только 54 процента всех сделок на российском рынке. Для сравнения: в конце 2024 года показатель продаж брендов производства КНР оценивался почти в 60 процентов. Таким образом, за последние три месяца доля подобных автомобилей в структуре продаж в РФ просела примерно на 5-6 процентных пунктов.

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Тенденция снижения реализации в начале 2025 года затронула не только китайских производителей, но и весь российский авторынок. Продажи Lada за отчетный период сократились на 16,8 процента в годовом выражении и опустились до отметки в 76,2 тысячи единиц. У представителей так называемой «большой китайской четверки» просадка оказалась еще сильнее. Так, продажи Haval в первом квартале снизились на 17,1 процента (до 31 185 экземпляров), Chery — на 19,2 процента (до 25 757), Geely — на 54,6 процента (до 16 454), а Changan — на 34,3 процента (до 13 292). В целом же реализация новых автомобилей в России в январе-марте упала на 25 процентов и составила почти 247 тысяч единиц.

Эксперты связывают подобную динамику в первую очередь с повышенным утильсбором и рекордно высокой ключевой ставкой Центробанка. Первый фактор способствует заметному удорожанию новых машин в России, а второй делает автокредиты невыгодными для большинства граждан. Падение же реализации конкретно китайских автомобилей аналитики объясняют в том числе большими вопросами к качеству подобных транспортных средств.

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