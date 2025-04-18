Raiffeisen опроверг приостановку продажи бизнеса в России

Raiffeisen опроверг сообщения СМИ о приостановке продажи своего банка в России

Группа Raiffeisen Bank International (RBI) не прекращала процесс продажи российского дочернего банка и продолжает работу над ним. Об этом со ссылкой на комментарий по поводу материала Financial Times (FT) представителя RBI сообщает РБК.

Британские издание со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, утверждает, что переговоры по поводу ухода из России австрийской группы приостановились в связи с приходом к власти президента США Дональда Трампа. В настоящее время в банке пытаются понять новый формат отношений Москвы и Вашингтона, чтобы разработать дальнейшую стратегию.

При этом представитель группы в комментарии FT отмечал, что в действительности поиск покупателей тормозит арест акций рамках судебного разбирательства в России. В этих обстоятельствах продажа актива невозможна, а сама ситуация возникла в сентябре прошлого года, до победы Трампа на выборах.

В январе Райффайзенбанк, как одного из десяти ответчиков по иску МКАО «Распериа Трейдинг Лимитед», обязали выплатить 195 миллиардов рублей. Банк обжаловал это решение, апелляция назначена на 24 апреля. Дело связано с несостоявшейся сделкой по продаже акций Strabag в 2023 году.

RBI пообещала уйти из России еще в 2022 году, но с тех пор не предпринимала никаких действий. Год назад банковской группе пригрозили европейский и американский регуляторы. В том числе в США предупредили, что если банк не избавится от российской дочки, то ему ограничат доступ к американской финансовой системе.