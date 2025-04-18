Экс-директору челябинского завода дали условный срок за педофилию

Экс-директор ЧЭМК Ходоровский снова получил условный срок за педофилию

Экс-директора Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) Павла Ходоровского снова приговорили к условному сроку за развратные действия и получение сексуальных услуг несовершеннолетних. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

Прокурор запрашивал Ходоровскому четыре колонии общего режима, однако его приговорили к шести годам лишения свободы условно.

Обвиняемый полностью признал вину в преступлениях по статьям «Развратные действия», «Получение сексуальных услуг несовершеннолетнего» и «Использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов или предметов», а также в изготовлении и распространении материалов порнографического характера.

Между Ходоровским и прокуратурой Челябинской области было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. В результате суд назначил наказание в виде четырех лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Однако прокуратура подала апелляцию.